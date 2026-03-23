Книги Ремарка и Стейнбека попали под маркировку в РФ из-за закона о наркотиках

В России после вступления в силу изменений в закон о наркотических средствах начали формировать перечень литературы, подлежащей специальной маркировке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой список, опубликованный Российским книжным союзом.
В перечень включены произведения, содержащие упоминания наркотических и психотропных веществ. Речь идет как о современной прозе, так и о переводах классических произведений, выпущенных после 1 августа 1990 года.
Среди таких книг оказались, в частности, романы Эриха Марии Ремарка «Гэм» и Джона Стейнбека «К востоку от Эдема» в переводах, опубликованных после 1990 года. Основанием стало то, что эти издания содержат соответствующие упоминания и были изданы уже в современной редакции.
По данным отраслевых экспертов, классические тексты и их переводы, вышедшие до указанной даты, под действие новых требований не подпадают.
Изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» вступили в силу 1 марта. Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение произведений с подобным содержанием без соответствующего обозначения.
Российский книжный союз сформировал перечень для саморегулирования рынка. В него вошли также произведения современных авторов, включая Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками.
Минцифры России ранее утвердило порядок маркировки таких изданий. На обложке должен размещаться предупреждающий знак и текстовое уведомление. Для книг, выпущенных до 1 сентября 2025 года, допускается использование специальных наклеек.
Кроме того, подобная литература должна иметь возрастное ограничение 18+, что также подлежит обязательному указанию.
В ведомстве уточнили, что маркировке подлежат произведения, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие элементы, признанные неотъемлемой частью художественного замысла, связанные с упоминанием наркотических веществ.
