Представитель КСИР «уволил» Трампа

КСИР в видеообращении заявил Трампу: Ты уволен! Видео © Telegram / Tasnim.
«Эй, Трамп, ты уволен! Тебе знакомо это предложение. Спасибо за внимание к этому вопросу», — заявил спикер центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» во время выступления.
Фраза «Ты уволен» («You’re fired!») является визитной карточкой Трампа, которую он прославил в бытность ведущим реалити-шоу «The Apprentice». Американский лидер также часто завершает свои посты в соцсети Truth Social словами «Спасибо за внимание к этому вопросу». Иранский командующий использовал оба коронных выражения, чтобы подчеркнуть своё пренебрежение к действиям Вашингтона.
