Представитель КСИР «уволил» Трампа

Фраза «Ты уволен» («You’re fired!») является визитной карточкой Трампа, которую он прославил в бытность ведущим реалити-шоу «The Apprentice». Американский лидер также часто завершает свои посты в соцсети Truth Social словами «Спасибо за внимание к этому вопросу». Иранский командующий использовал оба коронных выражения, чтобы подчеркнуть своё пренебрежение к действиям Вашингтона.