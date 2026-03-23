Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-постпред США при НАТО заявил о стратегической ошибке в конфликте с Ираном

Решение США присоединиться к военной операции Израиля против Ирана стало более серьезной стратегической ошибкой, чем вторжение в Ирак в 2003 году.

Решение США присоединиться к военной операции Израиля против Ирана стало более серьезной стратегической ошибкой, чем вторжение в Ирак в 2003 году. Об этом пишет Politico со ссылкой на колонку бывшего постпреда США при НАТО Иво Даалдера.

По оценке экс-дипломата, последствия текущего конфликта затрагивают не только Ближний Восток, но и мировую экономику, а также баланс сил на международной арене. Он указывает на долгосрочные риски для союзов США и их глобального влияния.

В материале отмечается, что военная кампания не привела к смене руководства Ирана, несмотря на ликвидацию ряда политических и военных фигур. При этом Тегеран, по словам автора, продолжает действия, направленные против интересов США.

Даалдер также указывает на масштабные экономические последствия. По его мнению, конфликт уже вызвал серьезный нефтегазовый кризис, последствия которого могут сохраняться длительное время.

Отдельно он обращает внимание на реакцию союзников США. В отличие от подготовки к операции в Ираке, когда Вашингтон заранее уведомлял партнеров, в текущей ситуации союзные страны не были вовлечены в планирование. Более того, от них потребовали обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе уже после начала боевых действий.

По оценке экс-постпреда, такие действия подорвали доверие союзников и усилили сомнения в надежности США как партнера.

В заключение Даалдер заявил, что последствия конфликта могут привести к снижению глобального влияния США и осложнить их позицию в противостоянии с другими крупными державами.

