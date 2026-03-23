Экс-постпред США при НАТО заявил о стратегической ошибке в конфликте с Ираном

По оценке экс-дипломата, последствия текущего конфликта затрагивают не только Ближний Восток, но и мировую экономику, а также баланс сил на международной арене. Он указывает на долгосрочные риски для союзов США и их глобального влияния.
В материале отмечается, что военная кампания не привела к смене руководства Ирана, несмотря на ликвидацию ряда политических и военных фигур. При этом Тегеран, по словам автора, продолжает действия, направленные против интересов США.
Даалдер также указывает на масштабные экономические последствия. По его мнению, конфликт уже вызвал серьезный нефтегазовый кризис, последствия которого могут сохраняться длительное время.
Отдельно он обращает внимание на реакцию союзников США. В отличие от подготовки к операции в Ираке, когда Вашингтон заранее уведомлял партнеров, в текущей ситуации союзные страны не были вовлечены в планирование. Более того, от них потребовали обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе уже после начала боевых действий.
По оценке экс-постпреда, такие действия подорвали доверие союзников и усилили сомнения в надежности США как партнера.
В заключение Даалдер заявил, что последствия конфликта могут привести к снижению глобального влияния США и осложнить их позицию в противостоянии с другими крупными державами.
Читайте также: США и Израиль рассчитывали на беспорядки в Иране, но их не произошло.