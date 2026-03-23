Хинкл заявил, что Израиль получил пощечину мощнейшими ракетами Ирана

Система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» в Израиле полностью разрушена иранскими ракетами, заявил американский политик и блогер Джексон Хинкл.

«Израиль только что получил пощёчину! Добрый вечер, Тель-Авив…», — написал он в социальной сети X* и опубликовал многочисленные видео с прилетом ракет по крупнейшему городу страны — Тель-Авиву.

Он подчеркнул, что ракеты попадали точно в цель прямо в центре Израиля.

Агентство IRNA тоже опубликовало кадры прилетов и подчеркнуло, что теперь у Израиля отсутствует ПВО. «Сирена звучит, но ПВО сионистского режима отсутствует!», — говорится в подписи к одному из видео.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее аналитик Гэллоуэй заявил, что Израиль ожидает погружение в океан смерти.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.