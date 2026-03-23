Бывший глава омского Росреестра возглавил «Омскоблводопровод»

«Поручил провести новому руководителю финансовый аудит предприятия, выстроить устойчивую кадровую политику, разработать долгосрочный план развития “Омскоблводопровода”.
Необходимо в кратчайшие сроки проверить все объекты, где АО «Омскоблводопровод» выступает заказчиком, контролировать выполнение работ в рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»" — сообщил Владимир Шнипко.
Напомним, 1 декабря 2025 года спустя пост руководителя акционерного общества спустя 9 месяцев работы покинул Дмитрий Зярко. После этого и.о. директора был назначен Евгений Вольф.
Добавим Сергей Чаплин долгое время работал в правоохранительных органах, а в последние годы возглавлял Управление Росреестра по Омской области. В ноябре 2025 года стало известно, что пост главы управления в статусе исполняющего обязанности занял Сергей Лапуста.