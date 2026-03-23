Соединенные Штаты и Израиль пытаются добиться развязывания Третьей мировой войны, чтобы поработить весь мир, считает американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс.
«Мы убили 250 иранских школьниц без какой-либо непосредственной угрозы или провокации. Мы сделали это, потому что Биби (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, — прим. ред.), и неоконсерваторы хотят Третьей мировой войны, за которой последует установление банковской системы Ротшильдов в Иране. В настоящее время долговое рабство незаконно. Класс Эпштейна (финансист-педофил Джеффри Эпштейн — прим. ред.) хочет поработить всех людей во всем мире ростовщичеством», — заявила Оуэнс в социальной сети X*.
Сейчас Штаты раздираются долговым рабством, азартными играми, порнографией и бесконечными войнами, а Израиль, на который работал Эпштейн, шантажирует весь мир, подчеркнула журналистка.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее политик Хинкл заявил, что Израиль получил пощечину мощнейшими ракетами Ирана.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.