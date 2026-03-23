Иран поблагодарил премьера Испании портретами на ракетах

«Разумеется, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, господин премьер-министр», — гласит надпись.
На другой ракете — надпись, посвященная протестам против конфликта в Иране, которые ранее прошли в Лондоне и были посвящен удару по школе для девочек в Минабе. «Спасибо тем, кто в Лондоне выражал сострадание последствиям военных преступлений [президента США Дональда] Трампа», — гласит текст.
28 февраля в ходе военной операции США и Израиля против Ирана под удар попала в том числе начальная школа для девочек в городе Минаб провинции Хормозган. В Министерстве образования страны 2 марта сообщили о 175 погибших учителях и учениках.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные не атакуют гражданские объекты. Он также сообщил, что начато расследование удара по школе.