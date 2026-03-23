Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран поблагодарил премьера Испании портретами на ракетах

На иранских ракетах появились изображения премьер-министра Испании Педро Санчеса и слова благодарности в его адрес, передает агентство Tasnim. На наклейках написан текст на английском и фарси.

Источник: AP 2024

Ранее Санчес назвал войну с Ираном «незаконной» и заявил, что «за ней нет никаких оснований». Он добавил, что испанское правительство с самого начала осуждало конфликт США и Израиля с Ираном.

«Разумеется, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, господин премьер-министр», — гласит надпись.

На другой ракете — надпись, посвященная протестам против конфликта в Иране, которые ранее прошли в Лондоне и были посвящен удару по школе для девочек в Минабе. «Спасибо тем, кто в Лондоне выражал сострадание последствиям военных преступлений [президента США Дональда] Трампа», — гласит текст.

28 февраля в ходе военной операции США и Израиля против Ирана под удар попала в том числе начальная школа для девочек в городе Минаб провинции Хормозган. В Министерстве образования страны 2 марта сообщили о 175 погибших учителях и учениках.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные не атакуют гражданские объекты. Он также сообщил, что начато расследование удара по школе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше