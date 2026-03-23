В МИД РФ заявили о проработке сроков визита Путина в Китай

Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетил Китай в 2025 году с четырехдневным официальным визитом — с 31 августа по 3 сентября. В рамках визита российский лидер принял участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС, провел несколько встреч с лидерами государств и присутствовал на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.