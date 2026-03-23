Ставка на восстание: в Иране раскрыли план Моссада перед началом конфликта

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа перед началом конфликта с Ираном предложил план по провоцированию массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатива была представлена премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. В дальнейшем предложения обсуждались и с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Согласно публикации, расчет строился на быстрой мобилизации иранской оппозиции после первых ударов. Предполагалось, что беспорядки и акции неповиновения могут перерасти в масштабное восстание и привести к смене власти.

Несмотря на сомнения части американских чиновников и сотрудников израильских спецслужб, политическое руководство Израиля поддержало план. В материале отмечается, что в Вашингтоне также рассчитывали на развитие такого сценария.

Как указывает газета, стратегия предусматривала сочетание силового давления и действий, направленных на дестабилизацию внутри страны. В качестве одного из факторов рассматривалась ликвидация иранского руководства на раннем этапе конфликта.

Ранее сообщалось, что США информировали Израиль и ряд других стран о подготовке наземной операции с целью установления контроля над иранским островом Харк. В связи с этим американская сторона ускорила переброску военных в регион.

10 марта президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российская сторона подтвердила позицию в пользу деэскалации конфликта.

«Моссад» разведка Израиля, известная на весь мир успешными шпионскими операциями
«Моссад» — одно из самых известных и влиятельных разведывательных агентств в мире. Его деятельность охватывает широкий спектр операций: от сбора разведывательных данных до проведения секретных операций за рубежом. В материале разбираем, что такое «Моссад», каковы его основные цели, задачи, а также его роль в международной политике и жизни Израиля.
