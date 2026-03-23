Американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс связала смерть 35-го президента США Джона Кеннеди и консервативного активиста Чарли Кирка с тем, что они выступали против планов Израиля.
«Однажды был президент, выступавший против строительства ядерного реактора в Израиле, и, подобно Чарли Кирку, он был, как нельзя кстати, убит», — заявила она в социальной сети X*.
По ее словам, Соединенные Штаты сейчас раздираются долговым рабством, бесконечными войнами, порнографией и азартными играми, а Израиль шантажирует весь мир, пытаясь развязать Третью мировую войну.
По данным из открытых источников, Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе. Он был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда вместе со своей женой Жаклин ехал в автомобиле. Ли Харви Освальд был единственным официальным подозреваемым в его убийстве. В конце 1950-х годов Израиль в пустыне Негев начал строить ядерный реактор, Кеннеди выступал против этого.
Напомним, Кирка убили 10 сентября 2025 года, ему выстрелили в шею во время выступления в одном из университетов Юты. Мужчину доставили в больницу, однако спасти не смогли. Обвинение в убийстве предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Оуэнс, политик Джексон Хинкл и другие эксперты связали его убийство с выступлением против войны в Иране. Бывший директор Национального контртеррористического центра в аппарате нацразведки США Джо Кент, подавший в отставку из-за несогласия с этим конфликтом, открыто заявил, что перед смертью Кирк просил его прекратить войну с Исламской Республикой.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.