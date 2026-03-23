Участник СВО заявился на праймериз в Госдуму от Волгоградской области

Еще два кандидата — начальник отдела ОАО «ЕПК Волжский» и сотрудница Волгоградского государственного медицинского университета.

Стали известны имена трех первых кандидатов на участие в праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму IX созыва от Волгоградской области.

Один из них — действующий участник СВО Денис Акулов. Командиру отделения ОПтУР 44 года, у него среднее профобразование. В настоящее время сержант служит по контракту и заочно получает высшее образование в Московском технологическом институте.

О себе кандидат рассказывает: он родился в славном городе-герое Волгоград, воспитывался в школе-интернате, с 2000-го по 2004 год обучался в профессиональном училище в городе Новованнинском, где обучают строительным специальностям. Член «ЕР».

Также на праймериз заявилась Анна Кузнецова. 51-летняя уроженка города Волжского работает в местном отделении Европейской подшипниковой корпорации. Она окончила ВолГУ и занимает должность начальника отдела.

Еще один претендент на место в Госдуме — Юлия Смольнякова. Ей 32 года, она — коренная волгоградка, работает в ВолгГМУ, который окончила в 2016 году. Позже продолжила обучение в ВГСПУ. Специалист УМР 1 категории. Член «ЕР».

Ранее стало известно, что памятник в честь СВО построят на народные средства в Волгограде.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
