Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием

Путин заявил, что дружественные связи России и КНДР продолжат развиваться.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием на высший государственный пост. Её текст опубликован на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в письме.

Российский лидер подчеркнул, что решение депутатов Верховного Народного Собрания говорит о единодушной поддержке курса главы КНДР. В Москве высоко оценивают личный вклад Ким Чен Ына в укрепление союзнических отношений между двумя странами. Владимир Путин отметил, что дружественные связи России и КНДР будут развиваться и дальше.

Президент РФ заявил, что совместная работа Москвы и Пхеньяна по формированию всеобъемлющего стратегического партнерства продолжится. По его мнению, это в полной мере соответствует коренным интересам народов обеих стран.

В завершение послания российский лидер пожелал северокорейскому коллеге новых успехов в его ответственной государственной деятельности. Он также выразил надежду на крепкое здоровье и благополучие лидера КНДР.

Напомним, что северокорейский лидер Ким Чен Ын с 2011 года возглавляет КНДР. Он также был единогласно объявлен руководителем Трудовой партии страны.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше