Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием на высший государственный пост. Её текст опубликован на сайте Кремля.
«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в письме.
Российский лидер подчеркнул, что решение депутатов Верховного Народного Собрания говорит о единодушной поддержке курса главы КНДР. В Москве высоко оценивают личный вклад Ким Чен Ына в укрепление союзнических отношений между двумя странами. Владимир Путин отметил, что дружественные связи России и КНДР будут развиваться и дальше.
Президент РФ заявил, что совместная работа Москвы и Пхеньяна по формированию всеобъемлющего стратегического партнерства продолжится. По его мнению, это в полной мере соответствует коренным интересам народов обеих стран.
В завершение послания российский лидер пожелал северокорейскому коллеге новых успехов в его ответственной государственной деятельности. Он также выразил надежду на крепкое здоровье и благополучие лидера КНДР.
Напомним, что северокорейский лидер Ким Чен Ын с 2011 года возглавляет КНДР. Он также был единогласно объявлен руководителем Трудовой партии страны.