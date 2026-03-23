Планы работы обсудили на Общественном совете партийного проекта «Единой России» «Российское село»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В штабе общественной поддержки «Единой России» состоялось заседание Общественного совета партийного проекта «Российское село». В ходе заседания был обновлен состав Общественного совета, а также представлен план работы на ближайший период.
Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта Владислав Зырянов предложил на должность нового председателя Общественного совета депутата краевого парламента, ректора Красноярского государственного аграрного университета Наталью Пыжикову. Участники заедания ее кандидатуру утвердили единогласно. Заместителем председателя стал секретарь Дзержинско-Тасеевского окружного местного отделения «Единой России», председатель окружного Совета депутатов Дмитрий Ашаев.
Владислав Зырянов обсудил с коллегами приоритетные направления, среди которых — подготовка к окружному отчетно-программному форуму по теме «Сельское хозяйство», организация второго «Всероссийского аграрного диктанта», реализация конкурса «Земский почтальон» и выработка предложений по поддержке сельских территорий.
«Партия “Единая Россия” поддерживает развитие сельского хозяйства, особенно в Красноярском крае. В рамках такого масштабного проекта “Российское село” хочется работать с опорой на экспертов в этой области. Предварительно определены площадки отчетно-программного форума “Есть результат” по теме “Сельское хозяйство”, основная цель которых — рассказать о достижениях в области агропромышленного комплекса и поговорить о проблемах и предложениях, которые мы можем вынести как на краевой, так и на федеральный уровень», — подчеркнул депутат Законодательного Собрания Красноярского края Владислав Зырянов.
Отметим, целью партийного проекта «Единой России» «Российское село» и народной программы является обеспечение внутреннего рынка страны качественным и доступным для жителей продовольствием, усиление агропромышленного комплекса, а также устойчивое развитие сельских территорий.