Малинен: Израиль исчезнет навсегда, если США объявят ядерную войну Ирану

«Как я уже говорил, если Израиль и США объявит ядерную войну Ирану, у него мгновенно появится ядерное оружие, после чего Израиль исчезнет навсегда», — заявил он в социальной сети X*.
Ранее неоднократно западные эксперты высказывались о том, что Израиль и США могут применить ядерное оружие в Иране, если поймут, что проигрывают войну на Ближнем Востоке. Об этом заявляли, например, американский предприниматель Ким Дотком и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
