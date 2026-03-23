Малинен: Израиль исчезнет навсегда, если США объявят ядерную войну Ирану

Профессор Хельсинкского университета Малинен заявил, что если американцы объявят ядерную войну Ирану, то он немедленно сотрет с лица земли Израиль.

Источник: Аргументы и факты

Иран сотрет с лица земли Израиль, если Соединенные Штаты решать объявить Исламской Республике ядерную войну, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Как я уже говорил, если Израиль и США объявит ядерную войну Ирану, у него мгновенно появится ядерное оружие, после чего Израиль исчезнет навсегда», — заявил он в социальной сети X*.

Ранее неоднократно западные эксперты высказывались о том, что Израиль и США могут применить ядерное оружие в Иране, если поймут, что проигрывают войну на Ближнем Востоке. Об этом заявляли, например, американский предприниматель Ким Дотком и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Малинен после новых вскрывшихся деталей опять заявил, что премьер-министр Израиля Нетаньяху мертв.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.