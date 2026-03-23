МИД пообещал вскоре назвать сроки поездки Путина в Китай

Стали известны подробности готовящейся поездки российского лидера Владимира Путина в Китай. Сроки этого визита в ближайшее время станут публичными, сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

Источник: Life.ru

Дипломат ответил на вопросы представителей СМИ в ходе международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений». Он подтвердил, что подготовка к событию идёт полным ходом.

«Работаем. Думаю, в ближайшее время об этом станет известно», — кратко прокомментировал ситуацию высокопоставленный чиновник.

Более детальную информацию о повестке встречи или точных датах поездки внешнеполитическое ведомство пока не раскрывает. Вероятно, график переговоров между главами государств будет опубликован после финального согласования протоколов обеими сторонами.

Новый визит Владимира Путина в Китай официально анонсирован в начале 2026 года. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что подготовка к нему идёт полным ходом.

