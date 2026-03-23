Востоковед рассказал, какие козыри Иран «держит в рукаве»

Удары по израильским городам Димона и Арад стали началом новой фазы эскалации ближневосточного конфликта. Об этом пишет востоковед Фархад Ибрагимов в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отмечает, что возле Димоны находится ключевой ядерный объект Израиля и выбор цели удара был не случаен.

Иран показывает, что он не исчерпал свой потенциал, у него есть еще значительный ракетный ресурс он готов к длительной конфронтации.

Фархад Ибрагимов
политолог

Специалист также обращает внимание на заявления Дональда Трампа, которые американский президент сделал в привычной ему эмоциональной манере. Напомним, Трамп пригрозил разгромить энергетическую инфраструктуру Ирана, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив в течение 48 часов.

Возникает логичный вопрос: если, по его словам, США уже «победили» Иран, то зачем тогда угрожать? Понятно, что ни о какой победе «великой Америки» и речи нет, одни слова. К тому же, натовские «союзники» себя не оправдали как надежные партнеры, да и арабские страны особо втягиваться в конфликт не желают. Ну разве что на помощь ему может прийти какая-то Эстония, которая несколько часов будет играть роль секьюрити для своего хозяина.

Фархад Ибрагимов
политолог

Политолог считает, что Иран ответит США в случае реализации угроз. Аналитик отмечает, что Иран еще в полной мере не задействовал свои прокси.

И вот здесь ключевой момент — это не только прямое столкновение. Иран обладает широкой сетью прокси-сил, и, что важно: хуситы пока не задействованы, «Хезболла» также сохраняет относительную сдержанность. Это означает, что значительная часть инструментов давления еще даже не введена в игру.

Фархад Ибрагимов
политолог

По мнению эксперта, Иран готов идти до конца в этой войне, однако вопрос — на что готовы США, остается пока без ответа.

После ракетной атаки на объект в районе Димоны председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что противостояние переходит в новую фазу. По мнению Галибафа, удар показал уязвимость израильской системы защиты.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше