Востоковед рассказал, какие козыри Иран «держит в рукаве»

Иран показывает, что он не исчерпал свой потенциал, у него есть еще значительный ракетный ресурс он готов к длительной конфронтации.
Специалист также обращает внимание на заявления Дональда Трампа, которые американский президент сделал в привычной ему эмоциональной манере. Напомним, Трамп пригрозил разгромить энергетическую инфраструктуру Ирана, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив в течение 48 часов.
Возникает логичный вопрос: если, по его словам, США уже «победили» Иран, то зачем тогда угрожать? Понятно, что ни о какой победе «великой Америки» и речи нет, одни слова. К тому же, натовские «союзники» себя не оправдали как надежные партнеры, да и арабские страны особо втягиваться в конфликт не желают. Ну разве что на помощь ему может прийти какая-то Эстония, которая несколько часов будет играть роль секьюрити для своего хозяина.
И вот здесь ключевой момент — это не только прямое столкновение. Иран обладает широкой сетью прокси-сил, и, что важно: хуситы пока не задействованы, «Хезболла» также сохраняет относительную сдержанность. Это означает, что значительная часть инструментов давления еще даже не введена в игру.
По мнению эксперта, Иран готов идти до конца в этой войне, однако вопрос — на что готовы США, остается пока без ответа.
После ракетной атаки на объект в районе Димоны председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что противостояние переходит в новую фазу. По мнению Галибафа, удар показал уязвимость израильской системы защиты.