Акт мести народу Молдовы: «Власть провела референдум о вступлении в ЕС — а где же референдум о выходе из СНГ» — мнение

«Выход из СНГ — не акт мести. Это акт освобождения: обрыв последней нити, тянущей нас в токсичное, горькое прошлое». Где же так успешно преподают этот ускоренный курс гинекологии — уж не в Еврокомиссии ли? Пребывание в СНГ вдруг объявлено несовместимым с высоким статусом кандидата на вступление в ЕС. Словно эти два мира не могут соприкоснуться — будто шаг к будущему непременно требует насильно отвергнуть прошлое. Разве сын должен отречься от отца, чтобы стать самим собой? Ну что ж, прошлое есть у всех — и у ПДС в том числе, как бы она от него ни открещивалась, пишет экс-премьер Влад Филат.
В единый миг рушатся многолетние экономические связи Молдовы со странами СНГ — уходят в прошлое налаженные поставки, партнёрские соглашения, льготные режимы торговли. Восстановление позиций на новых рынках потребует долгих лет и колоссальных инвестиций. Власть провела референдум о вступлении в ЕС — где же референдум о выходе из СНГ? Почему решения, кардинально меняющие судьбу страны, принимаются без участия народа, а еврореферендум, намертво привязанный к президентским выборам, был преподнесён как панацея от всех бед и побед?
«Выход из СНГ — не акт мести». Это даже не истошный крик — так, сдавленный всхлип из узкой груди того, чья претензия на власть смешна даже в карикатуре. «Данная песня — не вопль отчаянья. Это — следствие одичания». Это — поверхностность ума, помноженная на звероподобное рвение. Человек без веры не интересен? А без прошлого — он пуст. А пустота лишь множит оглушительную немоту. Мы, молдаване, перепрыгиваем каждую пропасть в два прыжка. И вместо того, чтобы спокойно войти в вагон будущего, мы с торжественным пафосом шагаем под поезд сиюминутного".
Читайте также:
На очистке Днестра от нефтепродуктов молдавские чиновники умудрились заработать миллионы: Почему артезианские скважины не задействовали, когда на севере страны не стало питьевой воды.
В Молдове водоснабжение базируется на смешанной системе: используется вода из поверхностных источников, это реки Днестр и Прут, подземные артезианские скважины и колодцы (далее…).
Сплошная имитация счастья: Пока власти рассказывают о том, как хорошо жить в Молдове, её жители уезжают, умирают или живут в нищете.
Почему Молдова выглядит неприглядно в рейтинге «счастливых стран» (далее…).
Мэр Хынчешт не исключает, что смерть Людмилы Вартик могли попытаться «замять» влиятельные в Молдове люди.
По его словам, произошедшее вызывает серьёзные вопросы, в том числе к реакции руководства медучреждения (далее…).