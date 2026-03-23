Когда Путин отправится в Китай: в МИД РФ высказались о сроках поездки

МИД РФ: сроки визита Путина в Китай объявят в скором времени.

Источник: Комсомольская правда

Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай будут объявлены в скором времени. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Работаем. Думаю, в ближайшее время станет известно», — отметил замминистра, отвечая на вопрос о сроках такого визита российского лидера.

К слову, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о переносе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна была состоятся во время визита американского лидера в Китай. По словам главы Белого дома, такая встреча может произойти через пять недель.

Напомним, прошлогодняя поездка главы российского государства в Поднебесную оценивалась в Кремле как беспрецедентная по длительности. Поездка запланирована в связи с саммитом ШОС и мероприятиями, связанными с победой во второй мировой войне.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше