Когда Путин отправится в Китай: в МИД РФ высказались о сроках поездки

Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай будут объявлены в скором времени. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
«Работаем. Думаю, в ближайшее время станет известно», — отметил замминистра, отвечая на вопрос о сроках такого визита российского лидера.
К слову, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о переносе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна была состоятся во время визита американского лидера в Китай. По словам главы Белого дома, такая встреча может произойти через пять недель.
Напомним, прошлогодняя поездка главы российского государства в Поднебесную оценивалась в Кремле как беспрецедентная по длительности. Поездка запланирована в связи с саммитом ШОС и мероприятиями, связанными с победой во второй мировой войне.