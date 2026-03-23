Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием

Президент России Владимир Путин направил поздравление Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием на пост Председателя Государственных дел КНДР. В обращении он отметил поддержку курса северокорейского лидера и развитие отношений между странами.

Источник: Life.ru

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в поздравлении.

Глава российского государства подчеркнул, что решение Верховного Народного Собрания КНДР демонстрирует широкую общественную поддержку политики, проводимой Ким Чен Ыном. Речь идёт о мерах, направленных на решение социально-экономических задач, укрепление суверенитета и защиту интересов страны на международной арене.

Отдельно Путин отметил вклад северокорейского лидера в развитие двусторонних связей. По его словам, Москва придаёт большое значение укреплению партнёрства с Пхеньяном. Российская сторона также выразила готовность продолжать совместную работу по расширению взаимодействия. В обращении подчёркивается, что развитие всеобъемлющего стратегического сотрудничества соответствует интересам обеих стран. В завершение президент России пожелал Ким Чен Ыну успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, что переизбрание Ким Чен Ына на пост председателя Государственных дел КНДР состоялось в ходе первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва, прошедшей в Пхеньяне. Отмечается, что голосование прошло в первый день работы сессии нового созыва.

