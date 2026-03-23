Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием главой государственных дел КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с переизбранием на пост главы Государственного совета страны. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что решение депутатов Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи демонстрирует единодушную общественную поддержку проводимого Ким Чен Ыном курса на решение социально-экономических задач Корейской Народно-Демократической Республики, защиту ее суверенитета и законных интересов на международной арене.
«В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между нашими государствами. И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и КНДР. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», — отмечается в телеграмме.
Путин пожелал Ким Чен Ыну новых успехов на государственной службе, крепкого здоровья и благополучия.
О переизбрании Ким Чен Ына председателем Государственного совета КНДР — высшего органа государственной власти, занимающего вопросами госполитики, — стало известно сегодня, 23 марта. Решение было принято Верховным народным собранием страны 15-го созыва.