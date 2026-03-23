Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя госдел КНДР

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 марта, направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю его переизбрания на пост председателя государственных дел страны. Послание опубликовано на официальном сайте Кремля.
В телеграмме Путин подчеркнул, что решение Верховного народного собрания КНДР свидетельствует о единодушной поддержке проводимого лидером курса на эффективное решение социально-экономических задач, защиту суверенитета страны и отстаивание ее законных интересов на международной арене.
— В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между нашими странами, — также отметил он.
Кроме того, Путин написал, что Россия и КНДР продолжат совместную работу по расширению стратегического партнерства, и подчеркнул, что это отвечает интересам народов обеих стран и способствует укреплению сотрудничества на международной арене.
Решение об избрании было принято на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва, где Ким Чен Ына переизбрали главой Государственного совета.
Ранее Чо Тхэ Ен — кандидат на должность директора Национальной разведывательной службы в Республике Корея — предположил, что Ким Чжу Э может быть выбрана в качестве его преемницы на посту лидера КНДР. По его словам, разведка рассматривает все возможные варианты, поскольку лидер КНДР еще молод и здоров.