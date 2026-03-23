Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя госдел КНДР

Ранее Чо Тхэ Ен — кандидат на должность директора Национальной разведывательной службы в Республике Корея — предположил, что Ким Чжу Э может быть выбрана в качестве его преемницы на посту лидера КНДР. По его словам, разведка рассматривает все возможные варианты, поскольку лидер КНДР еще молод и здоров.