Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя госдел КНДР

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 марта, направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю его переизбрания на пост председателя государственных дел страны. Послание опубликовано на официальном сайте Кремля.

В телеграмме Путин подчеркнул, что решение Верховного народного собрания КНДР свидетельствует о единодушной поддержке проводимого лидером курса на эффективное решение социально-экономических задач, защиту суверенитета страны и отстаивание ее законных интересов на международной арене.

— В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между нашими странами, — также отметил он.

Кроме того, Путин написал, что Россия и КНДР продолжат совместную работу по расширению стратегического партнерства, и подчеркнул, что это отвечает интересам народов обеих стран и способствует укреплению сотрудничества на международной арене.

Решение об избрании было принято на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва, где Ким Чен Ына переизбрали главой Государственного совета.

Ранее Чо Тхэ Ен — кандидат на должность директора Национальной разведывательной службы в Республике Корея — предположил, что Ким Чжу Э может быть выбрана в качестве его преемницы на посту лидера КНДР. По его словам, разведка рассматривает все возможные варианты, поскольку лидер КНДР еще молод и здоров.

