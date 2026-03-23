Президент РФ поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост главы КНДР

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Об этом сообщает Кремль.

В обращении российский лидер отметил вклад северокорейского руководителя в укрепление отношений между Москвой и Пхеньяном. Подчеркивается, что взаимодействие двух стран рассматривается как союзническое.

Путин указал, что работа по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства будет продолжена. По его словам, это отвечает интересам народов обеих стран.

В телеграмме также говорится, что решение Верховного народного собрания КНДР свидетельствует о поддержке курса, проводимого Ким Чен Ыном. Речь идет о социально-экономической политике и защите суверенитета страны.

В завершение президент России пожелал северокорейскому лидеру успехов в государственной деятельности, а также здоровья и благополучия.

Читайте также: Лидер КНДР показал новый танк на учениях и прокатился на нем с дочерью.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше