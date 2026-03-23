Новый ультиматум Трампа Ирану: перспективы эскалации

Ультиматум Трампа и ответ Ирана
Свой ультиматум Дональд Трамп предъявил Ирану с помощью соцсети Truth Social.
«Если Иран не откроет полностью Ормузский пролив, отказавшись от угроз, в течение 48 часов с этого момента Соединенные Штаты нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной!» — написал глава Белого дома.
Ответ Ирана на условия Трампа озвучил представитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия». Он заявил, что если энергетические объекты республики подвергнутся ударам, то Тегеран в ответ атакует «все объекты энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуры», используемой США на Ближнем Востоке, пишет телеграм-канал иранского агентства Isna.
Командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи добавил, что Иран в конфликте с Пентагоном стал использовать вместо оборонительной стратегии наступательную. Он сказал, что иранские бойцы воюют максимально результативно. «Вооруженные силы благодаря молодым и целеустремленным ученым производят современное оружие, которое поможет нарушить расчеты противника», — приводит его слова РБК со ссылкой на Financial Times.
Fars позже опубликовал полный ответ представителя центрального штаба ВС Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия» на угрозу Трампа. В сообщении говорится, что Ормузский пролив закрыт только для «врага», безопасный проход возможен, но только на определенных условиях.
Кроме того, иранцы пообещали дать «беспрецедентный ответ» на попытку США высадиться и захватить остров Харк, на котором размещены нефтяные резервуары с плавающими крышами.
Сколько электростанций в Иране и как быстро их можно уничтожить
По данным Bloomberg, в Исламской Республике действуют 98 крупных электростанций, которые работают на природном газе. В их числе — электростанция Дамаванд неподалеку от Тегерана, Рамин — к северу от Ахваза и Карман в Чтруде, пишут «Ведомости». Одной из целей удара США также может стать атомная электростанция «Бушер», которую построили с помощью РФ.
Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов считает, что США потребуется неделя для уничтожения электростанций Ирана. В беседе с NEWS.ru он допустил, что в атаках по энергообъектам американцы могут использовать авиабомбы JDAM и задействовать атомную подводную лодку HMS Anson ВМФ Британии.
По мнению эксперта, успех американской атаки будет зависеть от ответа иранцев. В случае жесткого отпора США поставят на паузу попытки разрушения инфраструктуры республики.
«Вопрос в другом: как ответит Иран, насколько это будет чувствительно и болезненно для монархий Ближнего Востока и для США. Если это будет ответ болезненный, то, может быть, после одного-двух дней все прекратится в силу того, что ответ тоже окажется очень чувствительным», — объяснил Кнутов.
Мнения экспертов о развитии ситуации
Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин считает, что Иран не выполнит ультиматум Дональда Трампа, так как Белый дом уже неоднократно вводил Тегеран в заблуждение.
«В условиях нежелания сторон идти на взаимные уступки вероятность эскалации конфликта крайне высока. Импульсом для этого служит внутриполитическое давление на Трампа на фоне чувствительного для американцев роста цен на топливо», — цитируют американиста «Ведомости».
Автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов предположил, что Трамп способен произвести символический или «прощальный» удар по Ирану после истечения срока ультиматума. Собеседник «Ведомостей» отметил, что при этом американский президент объявит о своей победе.
Аналитик добавил, что решение о наземной операции в Иране Трамп примет в последний момент, если для этого будут условия. Наумов подчеркнул, что на решение американского лидера может повлиять премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин уточнил для издания, что Иран не в состоянии защитить свои крупные энергообъекты, если на них обрушится массированный удар армий США и Израиля. Он отметил, что сам Иран способен уничтожить часть энергосистем региональных союзников американцев.
Эксперт отметил, что давление США не заставит Исламскую Республику сдаться, так как Тегеран учел развитие противостояния по такому сценарию.