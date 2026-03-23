Repubblica: система ПВО Израиля истощена и не выдерживает ударов Ирана

«КСИР задействовал наиболее современные и мощные вооружения, их кассетные снаряды продолжают прорывать систему ПВО Израиля. Еврейское государство все реже использует системы Arrow 3, — отмечает он. — Только они позволяют предотвратить “кассетный дождь”, однако запасы данных систем крайне ограничены». Для отражения первой волны ответного удара Ирана было израсходовано 80 ракет, при этом еще около 50 было использовано во время конфликта в июне 2025 года, пишет Ди Фео. «А производство идет медленно — на их замену уйдет три года», — указывает автор.
В условиях дефицита Arrow 3 израильские ВС все больше используют систему ПВО «Праща Давида» (David’s Sling), «однако эта система уничтожает подлетающие снаряды на завершающем этапе их траектории, что зачастую слишком поздно для того, чтобы предотвратить сброс смертоносных кассетных боеприпасов», отметил обозреватель.
«Опасения остаться без противоракетной защиты сильны и в Пентагоне, и они не дают покоя странам Персидского залива. США развернули свои батареи противоракетной системы THAAD и ракеты-перехватчики Standard SM-3, установленные на кораблях, а также несколько батарей Patriot PAC-3. Только за первые тридцать шесть часов их выпустили в огромном количестве: было использовано 80 ракет THAAD, а еще 150 были израсходованы в июне, то есть треть всех имеющихся в наличии. В год их производят менее 40, их не удастся заменить до 2030 года», — пишет Ди Фео.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что как минимум 13 американских военнослужащих погибли, еще 200 были ранены с начала агрессии против Ирана.