Repubblica: система ПВО Израиля истощена и не выдерживает ударов Ирана

«Опасения остаться без противоракетной защиты сильны и в Пентагоне, и они не дают покоя странам Персидского залива. США развернули свои батареи противоракетной системы THAAD и ракеты-перехватчики Standard SM-3, установленные на кораблях, а также несколько батарей Patriot PAC-3. Только за первые тридцать шесть часов их выпустили в огромном количестве: было использовано 80 ракет THAAD, а еще 150 были израсходованы в июне, то есть треть всех имеющихся в наличии. В год их производят менее 40, их не удастся заменить до 2030 года», — пишет Ди Фео.