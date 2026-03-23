Волгоградская областная дума ушла из Telegram

ВОЛГОГРАД, 23 марта, ФедералПресс. Волгоградская областная дума перешла в отечественный МАХ. Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях парламента.

«Волгоградская областная дума прекращает свою работу в Telegram», — появилось в соцсетях парламента.

Инсайдеры «ФедералПресс» говорят о том, что прямых указаний на выход из Telegram в регионы пока не спускалось. Дело в том, что пока не определен статус мессенджера, а значит, не понятно, как он будет запрещен и будет ли запрещен вообще.

Собеседники на правах анонимности отмечают, что политики будут менять подход к информированию после понимания, появится ли у Telegram статус, например, экстремизма.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.