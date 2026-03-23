ЕС ограничил доступ Венгрии к секретным данным из-за позиции по России

Лидеры Евросоюза перестали приглашать Венгрию на встречи, где обсуждаются конфиденциальные вопросы. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов и чиновников.
В материале отмечается, что ЕС исключает Венгрию из переговоров по чувствительным темам. Причина — опасения по поводу возможных «утечек» информации в Россию.
Это привело к тому, что страны-участники проводят отдельные встречи, а не общие собрания всех 27 членов сообщества. Как сообщил один из источников издания, присутствие не самых лояльных государств объясняет, почему значительная часть важной европейской дипломатии проходит в более мелких форматах.
В настоящее время в ЕС рассматривается возможность засекречивания дополнительной информации и документов.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт приведет к разорению Германии и Европы в целом.