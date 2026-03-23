Радий Хабиров поручил организовать досуг школьников в предстоящие каникулы

Глава Республики Башкортостан на оперативном совещании в правительстве дал поручение организовать для школьников интересный и полезный досуг во время предстоящих каникул.

Источник: Башинформ

Муниципалитеты, директора школ совместно с родительским сообществом должны продумать и обеспечить проведение дополнительных образовательных, культурных и спортивных мероприятий, чтобы дети могли провести время с пользой и не оставались без присмотра.

Каникулы — это огромная радость для наших детей. Прошу обратить внимание на этот вопрос. Чтобы дети занимались, чем надо, чтобы и отдохнули, и дополнительные возможности у них были.

отметил Радий Хабиров

Напомним, весенние школьные каникулы начнутся в следующий понедельник, 28 марта, продлятся до 5 апреля.