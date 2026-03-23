В Черном море начались учения НАТО «Морской щит»

По данным минобороны, в маневрах, которые пройдут с 23 марта по 3 апреля, примут участие военнослужащие из Румынии и 12 стран-партнеров — Болгарии, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, США и Турции.
«Военно-морские силы Румынии проведут с 23 марта по 3 апреля в зоне своей ответственности, на море и на реке, многонациональные учения “Морской щит 2026”», — говорится в документе.
Согласно данным ведомства, в учениях примут участие 48 кораблей и катеров, 64 единицы боевой техники, 10 летательных аппаратов и 10 беспилотных систем.
Румыния задействует около 1,5 тысяч военнослужащих, 33 корабля и катера, включая фрегаты и ракетные корабли, а также морскую авиацию.
Учения охватывают морское, речное, подводное, наземное и воздушное пространства и включают сценарии, адаптированные к текущим вызовам безопасности.
В минобороны отметили, что маневры направлены на повышение взаимодействия союзников и поддержание стабильности в Черноморском регионе и на восточном фланге НАТО.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.