Эмиль Мустафин возглавил Организационное управление исполкома Казани

Начальником Организационного управления Аппарата Исполнительного комитета Казани назначен Эмиль Мустафин. Ранее он занимал должность заместителя начальника Управления культуры исполкома города. Нового начальника представили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
«Эмиль Ильхамович работает в нашей команде более 15 лет. Он прошел большой профессиональный путь и за это время накопил значительный опыт в организации и проведении крупных мероприятий — от международных фестивалей до масштабных городских проектов. Уверен, этот опыт поможет ему успешно справляться с задачами на новой должности», — отметил руководитель исполнительного комитета Рустем Гафаров.
Большую часть своей профессиональной деятельности Эмиль Мустафин посвятил работе в системе городского управления культуры. С 2017 по март 2026 года он занимал должность заместителя начальника Управления культуры Исполнительного комитета Казани.
Напомним, ранее должность руководителя Организационного управления занимал Эдуард Бакулин.
Организационное управление является структурным подразделением Аппарата Исполнительного комитета Казани и обеспечивает организационное и протокольное сопровождение мероприятий различного уровня, проводимых на территории города.
Справка
Мустафин Эмиль Ильхамович родился 30 сентября 1986 года в Казани.
В 2008 году окончил Казанский государственный университет культуры и искусств по специальности «народное художественное творчество».
С 2010 по 2017 год работал главным специалистом отдела развития культуры, искусств и художественного образования Управления культуры Исполнительного комитета Казани.
С августа 2017 года по март 2026 года занимал должность заместителя начальника Управления культуры исполкома города.
С марта 2026 года — начальник Организационного управления Аппарата Исполнительного комитета Казани.
Имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» (2024), награжден рядом ведомственных и городских наград, в том числе Почетной грамотой Казани и благодарностью Раиса Республики Татарстан.