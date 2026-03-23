Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае спрогнозировали нестандартный финал войны США и Ирана

Вашингтон и Тегеран будут вынуждены возобновить переговорный процесс из-за тупиковой ситуации в конфликте на Ближнем Востоке. Такую нестандартную развязку противостояния Исламской Республики и США предсказал профессор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета иностранных языков Дин Лун, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Global Times.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт подчеркнул, что воюющие друг с другом страны оказались в безвыходном положении.

«Обе стороны угрожают прибегнуть к крайним мерам, но это также свидетельствует, что ни одна из них не может добиться решительной победы», — приводит слова Дин Луна «Лента.ру».

Профессор добавил, что в итоге противостояние придется прекращать с помощью взаимных уступок, достигнутых в ходе переговоров.

Эксперт отметил, что обеспечить гарантии безопасности для Ирана и судоходства в Ормузском проливе нельзя с помощью ракет, но их могут предоставить друг другу стороны конфликта, согласившись на диалог.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением, что Вооруженные силы Ирана будут отвечать симметрично на любые удары со стороны США, чтобы создать сдерживающий баланс. В сообщении говорится, что Белый дом не знает обо всех возможностях Тегерана.

