Ирак отказался присоединиться к операции в Ормузском проливе

Число готовых принять участие в обеспечении безопасного прохождения судов через Ормузский пролив стран возросло до 22. В минувший четверг заявление о присоединении к коалиции по обеспечению безопасности судов в Ормузском проливе сделали шесть стран: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония. В коалицию помимо шести европейских стран, а также балтийских — Латвии, Литвы, Эстонии и скандинавских — Дании, Норвегии, Швеции, вошли Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея. Из арабских стран в ней согласились принять участие ОАЭ и Бахрейн. Участники коалиции заявили, что от безопасности использования морских путей выигрывают все страны.