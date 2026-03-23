Ирак отказался присоединиться к операции в Ормузском проливе

РИМ, 23 мар — РИА Новости. Операция в Ормузском проливе не поможет судоходству и вызовет реакцию Ирана, Ирак не будет в ней участвовать, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

Источник: Reuters

Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал ряд стран прислать корабли в Ормузский пролив.

«Мы не верим в военные решения. Вооруженная защита кораблей вызовет реакцию Ирана и не будет способствовать судоходству. Поэтому мы не будем участвовать ни в каких военных действиях в Персидском заливе», — сказал премьер в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Число готовых принять участие в обеспечении безопасного прохождения судов через Ормузский пролив стран возросло до 22. В минувший четверг заявление о присоединении к коалиции по обеспечению безопасности судов в Ормузском проливе сделали шесть стран: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония. В коалицию помимо шести европейских стран, а также балтийских — Латвии, Литвы, Эстонии и скандинавских — Дании, Норвегии, Швеции, вошли Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея. Из арабских стран в ней согласились принять участие ОАЭ и Бахрейн. Участники коалиции заявили, что от безопасности использования морских путей выигрывают все страны.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше