Глава МИД Индии назвал «новые горизонты» результатом визита Путина

«Последний визит президента Путина в Индию в декабре 2025 года открыл новые горизонты, охватив широкий круг направлений, включая мобильность квалифицированных специалистов, здравоохранение и безопасность пищевых продуктов, морское сотрудничество, удобрения, таможенное и торговое регулирование, академическое и медийное сотрудничество», — сказал он в ходе Второй международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений», организованной Российским советом по международным делам (РСМД) совместно с посольством Индии в России, передает корреспондент РБК.
Также Джайшанкар добавил, что многолетнее сотрудничество России и Индии способствовало укреплению регионального и глобального мира, стабильности и прогресса.
По его словам, страны стараются увеличить нынешний годовой объем товарооборота с $68,7 млрд США до $100 млрд США к 2030 году. Для этого необходимо заключить соглашение о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом, устранить нетарифные барьеры и регуляторные ограничения.
Визит Путина в Индию состоялся впервые за четыре года. В ходе встречи лидеры государств обсудили способы укрепления стратегического партнерства. Визит продлился два дня — 4 и 5 декабря.