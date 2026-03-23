В Совфеде оценили слова Рютте о готовности Зеленского к сделке

Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к заключению мирных договоренностей с Россией являются уловкой. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сенатор подчеркнул, что высказывания руководителя Североатлантического альянса разнятся с действиями Киева.

«Я думаю, что слова Рютте о готовности Зеленского заключить сделку — это все-таки уловка. Человек, который хочет соглашений, не совершает провокационных шагов, которые делает президент Украины и вся его клика», — отметил собеседник NEWS.ru.

Владимир Джабаров уточнил, что украинские войска атакуют гражданские объекты и мирных жителей на российской территории, чтобы нанести максимальный ущерб, что противоречит заявлениям о стремлении Киева к миру. Сенатор добавил, что Рютте является главой НАТО — блока, который противостоит России, поэтому его высказывания могут быть хитростью.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский стремится к заключению мирной сделки с Москвой. В интервью телеканалу CBS News он уточнил, что Запад должен донести эту информацию России, чтобы Кремль был готов к диалогу.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше