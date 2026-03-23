Сенатор подчеркнул, что высказывания руководителя Североатлантического альянса разнятся с действиями Киева.
«Я думаю, что слова Рютте о готовности Зеленского заключить сделку — это все-таки уловка. Человек, который хочет соглашений, не совершает провокационных шагов, которые делает президент Украины и вся его клика», — отметил собеседник NEWS.ru.
Владимир Джабаров уточнил, что украинские войска атакуют гражданские объекты и мирных жителей на российской территории, чтобы нанести максимальный ущерб, что противоречит заявлениям о стремлении Киева к миру. Сенатор добавил, что Рютте является главой НАТО — блока, который противостоит России, поэтому его высказывания могут быть хитростью.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский стремится к заключению мирной сделки с Москвой. В интервью телеканалу CBS News он уточнил, что Запад должен донести эту информацию России, чтобы Кремль был готов к диалогу.