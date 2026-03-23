Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о выезде застрявших в Беларуси литовских фур, рассмотрев обращения литовских и польских перевозчиков. Подробности сообщает Государственный таможенный комитет.
В ведомстве напомнили, что большегрузы с литовской регистрацией в ноября 2025 года находятся в Беларуси из-за недружественных действий Литвы, связанных с закрытием пунктов пропуска на границе (подробнее мы писали здесь).
«В настоящее время на специально оборудованных площадках размещено более 1900 транспортных средств, в том числе тягачей, прицепов и полуприцепов», — заметили в ГТК.
И обратили внимание, что на протяжении всего периода обеспечивалась их полная сохранность.
Большегрузы на литовской регистрации смогут выехать из Беларуси через литовское направление согласно законодательству. Что касается литовских транспортных средств, которые принадлежат польским перевозчикам, то они смогут выезжать в том числе и через Польшу.
В ГТК обратили внимание, что таможенные органы уже приступили к работе. По мере поступления от перевозчиков оплаты за хранение, которая сейчас в разы ниже той, которая была определена ранее, фуры смогут выезжать из страны.
«Сегодня ГТК направил литовской таможенной службе соответствующее предложение по увеличению пропуска грузовиков», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко обещал начать возврат фур литовцам и полякам с 23 марта.
Кстати, ГТК сообщил, что Беларусь в разы снизила тариф за стоянку литовских фур вместо прежних 120 евро за сутки.
Тем временем спецпосланник Джон Коул сказал, что США хотят улучшения отношений Беларуси и Литвы.
Кроме того, глава государства объявил, что Беларусь готовится к большой сделке с США: «Это не только “политзаключенные”, как они говорят».