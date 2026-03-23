Иран пригрозил заминировать весь Персидский залив

Иран заминирует все морские пути в Персидском заливе в случае, если США решат проводить наземную операцию на побережье или иранских островах. Об этом сообщил Совет по обороне страны.

Источник: Reuters

«Любая попытка противника посягнуть на иранские побережья или острова приведет к тому, что все морские пути и линии сообщения в Персидском заливе и вдоль побережья будут заминированы различными видами морских мин, включая плавающие мины, которые могут быть установлены с берега», — сказано в заявлении (его публикует Fars).

Совет подчеркнул, что страны, не считающиеся враждебными Ирану, смогут проходить Ормузский пролив при координации с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива и пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре. Тегеран отверг ультиматум и заявил о готовности атаковать объекты США в регионе.

