Весна без границ: Наурыз объединил военных на Голанских высотах

Когда дома накрывают дастарханы, варят наурыз-көже и собираются всей семьёй, казахстанские миротворцы встречают весну за тысячи километров от родины.

Источник: DKNews.kz

Когда дома накрывают дастарханы, варят наурыз-коже и собираются всей семьёй, казахстанские миротворцы встречают весну за тысячи километров от родины — на Голанских высотах.

Но даже там, в зоне ответственности международной миссии, Наурыз не теряет своего главного смысла — обновления, единства и надежды, передает DKNews.kz.

Праздник, который объединяет.

Казахстанский контингент численностью 139 человек уже больше года выполняет задачи в составе миссии ООН, обеспечивая стабильность в регионе. Однако служба — не повод забывать о корнях.

Наурыз здесь стал не просто датой в календаре, а настоящим культурным мостом. Военнослужащие организовали масштабное мероприятие, пригласив коллег из разных стран — Непала, Индии, Уругвая, а также офицеров миссии UNDOF и наблюдателей UNTSO.

Наурыз как язык дипломатии.

В условиях, где ежедневно решаются вопросы безопасности, такие события играют куда более глубокую роль, чем кажется на первый взгляд.

Казахстанские военные представили традиции, которые знакомы каждому с детства:

национальные блюда элементы обрядов атмосферу гостеприимства.

Гости пробовали угощения, участвовали в программе и, главное, — погружались в философию Наурыза. А она проста и универсальна: новый цикл жизни, очищение, гармония.

И именно это делает праздник понятным людям любой культуры.

Мягкая сила степи.

На фоне международной миссии подобные инициативы становятся инструментом «мягкой силы». Без громких слов и официальных заявлений Казахстан показывает себя через культуру — открытую, тёплую, объединяющую.

Такие встречи:

укрепляют доверие между военными разных стран снижают напряжение в многонациональной среде создают человеческие связи там, где обычно есть только форма и устав.

И в этом — особая ценность.

Весна приходит везде.

Наурыз на Голанских высотах — это история не только о празднике. Это история о людях, которые, находясь вдали от дома, продолжают нести с собой часть своей культуры.

Пока в Казахстане звучат поздравления и накрываются столы, в другой точке мира казахстанские миротворцы делают то же самое — делятся теплом, традициями и смыслом праздника с теми, кто рядом.

И, возможно, именно в таких моментах и рождается настоящее взаимопонимание — не в переговорах, а за общим столом.

