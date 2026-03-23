Весна без границ: Наурыз объединил военных на Голанских высотах

Когда дома накрывают дастарханы, варят наурыз-коже и собираются всей семьёй, казахстанские миротворцы встречают весну за тысячи километров от родины — на Голанских высотах.
Но даже там, в зоне ответственности международной миссии, Наурыз не теряет своего главного смысла — обновления, единства и надежды, передает DKNews.kz.
Праздник, который объединяет.
Казахстанский контингент численностью 139 человек уже больше года выполняет задачи в составе миссии ООН, обеспечивая стабильность в регионе. Однако служба — не повод забывать о корнях.
Наурыз здесь стал не просто датой в календаре, а настоящим культурным мостом. Военнослужащие организовали масштабное мероприятие, пригласив коллег из разных стран — Непала, Индии, Уругвая, а также офицеров миссии UNDOF и наблюдателей UNTSO.
Наурыз как язык дипломатии.
В условиях, где ежедневно решаются вопросы безопасности, такие события играют куда более глубокую роль, чем кажется на первый взгляд.
Казахстанские военные представили традиции, которые знакомы каждому с детства:
национальные блюда элементы обрядов атмосферу гостеприимства.
Гости пробовали угощения, участвовали в программе и, главное, — погружались в философию Наурыза. А она проста и универсальна: новый цикл жизни, очищение, гармония.
И именно это делает праздник понятным людям любой культуры.
Мягкая сила степи.
На фоне международной миссии подобные инициативы становятся инструментом «мягкой силы». Без громких слов и официальных заявлений Казахстан показывает себя через культуру — открытую, тёплую, объединяющую.
Такие встречи:
укрепляют доверие между военными разных стран снижают напряжение в многонациональной среде создают человеческие связи там, где обычно есть только форма и устав.
И в этом — особая ценность.
Весна приходит везде.
Наурыз на Голанских высотах — это история не только о празднике. Это история о людях, которые, находясь вдали от дома, продолжают нести с собой часть своей культуры.
Пока в Казахстане звучат поздравления и накрываются столы, в другой точке мира казахстанские миротворцы делают то же самое — делятся теплом, традициями и смыслом праздника с теми, кто рядом.
И, возможно, именно в таких моментах и рождается настоящее взаимопонимание — не в переговорах, а за общим столом.