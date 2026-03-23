ГТК: Беларусь в разы снизила тариф за стоянку литовских фур вместо прежних 120 евро за сутки

Беларусь в разы снизила тариф за стоянку литовских фур — было 120 евро за сутки. Об этом БелТА сообщил глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.
Он уточнил, что большегрузы с литовской регистрацией уже могут выезжать со специальных стоянок. Глава ГТК заметил, что тариф за хранение большегрузов на площадках был значительно снижен:
— Он в разы меньше того, который был установлен первоначально — минимален, исходя только из тех затрат, которые понес владелец стоянок, обеспечивая сохранность транспортных средств.
К примеру, за хранение прицепа или полуприцепа стоимость более чем в семь раз отличается в меньшую сторону от цены, установленной изначальное. В том случае, если полная сцепка, то стоимость меньше в три раза.
— То есть тариф такой, который покрывает только затраты непосредственно хранителя грузовиков, — пояснил Владимир Орловский.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о выезде застрявших в Беларуси литовских фур.
Тем временем спецпосланник Джон Коул сказал, что США хотят улучшения отношений Беларуси и Литвы.
Также президент объявил, что Беларусь готовится к большой сделке с США: «Это не только “политзаключенные”, как они говорят».