Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобороны Кыргызстана прибыл с визитом в Беларусь

Руководитель оборонного ведомства Кыргызстана планирует ознакомиться с белорусской системой подготовки военных кадров.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов прибыл с официальным визитом в Беларусь, сообщило белорусское Минобороны.

Военное ведомство опубликовало снимок, на котором в Национальном аэропорту Минск гостя встречают традиционным хлебом-солью.

«В плане визита — знакомство с системой подготовки военных кадров, посещение одной из воинских частей и встреча глав оборонных ведомств двух стран, на которой планируется обсудить развитие двустороннего сотрудничества», — пояснили в Минобороны.

В ноябре минувшего года в Бишкеке министр обороны Беларуси Виктор Хренин и министр обороны Кыргызстана Руслан Мукамбетов подписали план сотрудничества на 2026 год. Тогда было отмечено, что аналогичный план на 2025-й не просто выполнен, а перевыполнен.

Тогда же состоялись и переговоры двух министров. Руслан Мукамбетов в ходе переговоров заявил, что заинтересован в развитии сотрудничества с белорусскими коллегами.