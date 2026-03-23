Глава Минобороны Кыргызстана прибыл с визитом в Беларусь

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов прибыл с официальным визитом в Беларусь, сообщило белорусское Минобороны.
Военное ведомство опубликовало снимок, на котором в Национальном аэропорту Минск гостя встречают традиционным хлебом-солью.
«В плане визита — знакомство с системой подготовки военных кадров, посещение одной из воинских частей и встреча глав оборонных ведомств двух стран, на которой планируется обсудить развитие двустороннего сотрудничества», — пояснили в Минобороны.
В ноябре минувшего года в Бишкеке министр обороны Беларуси Виктор Хренин и министр обороны Кыргызстана Руслан Мукамбетов подписали план сотрудничества на 2026 год. Тогда было отмечено, что аналогичный план на 2025-й не просто выполнен, а перевыполнен.
Тогда же состоялись и переговоры двух министров. Руслан Мукамбетов в ходе переговоров заявил, что заинтересован в развитии сотрудничества с белорусскими коллегами.