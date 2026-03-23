Увлечение политиков Европы темой сокращения вредных выбросов стало спусковым крючком для запуска энергетического кризиса в регионе. Об этом в интервью RT рассказал генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Недальновидная стратегия европейцев формировалась на протяжении многих десятилетий, когда «зеленая повестка» стала важнее вопроса доступности энергоресурсов.
«Кроме вульгарного толкования возобновляемых источников энергии, отказа неправомерного от использования газа в энергетике, это ещё и ограничения, а в некоторых случаях отказ от атомной энергетики», — подчеркнул руководитель госкорпорации.