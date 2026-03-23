Задержанный ВМС Франции танкер Deyna сопроводили в порт Марселя

Судно поставили на якорь и передали в распоряжение прокуратуры Марселя для проведения предварительного расследования по обвинению в сокрытии государственной принадлежности. Вокруг танкера определили «временные морскую и воздушную запретные зоны». Контроль за соблюдением установленных правил власти поручили подразделениям морской жандармерии и ВМС Франции.
20 марта в западном Средиземноморье танкер Deyna задержали ВМС Франции при поддержке Великобритании из-за подозрения в использовании фальшивого флага. Эмманюэль Макрон заявил, что судно относится к российскому «теневому флоту». По данным источников Reuters, танкер следовал из Мурманска под флагом Мозамбика. В посольстве России во Франции заявили, что не получили от властей страны сведений о задержании танкера и не располагают информацией о составе экипажа.