Задержанный ВМС Франции танкер Deyna сопроводили в порт Марселя

20 марта в западном Средиземноморье танкер Deyna задержали ВМС Франции при поддержке Великобритании из-за подозрения в использовании фальшивого флага. Эмманюэль Макрон заявил, что судно относится к российскому «теневому флоту». По данным источников Reuters, танкер следовал из Мурманска под флагом Мозамбика. В посольстве России во Франции заявили, что не получили от властей страны сведений о задержании танкера и не располагают информацией о составе экипажа.