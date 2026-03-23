Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанный ВМС Франции танкер Deyna сопроводили в порт Марселя

Нефтяной танкер Deyna, о задержании которого в Средиземном море сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, был сопровожден в порт Марсель-Фос. Об этом рассказали в пресс-службе французской морской префектуры Средиземноморья.

Источник: Reuters

Судно поставили на якорь и передали в распоряжение прокуратуры Марселя для проведения предварительного расследования по обвинению в сокрытии государственной принадлежности. Вокруг танкера определили «временные морскую и воздушную запретные зоны». Контроль за соблюдением установленных правил власти поручили подразделениям морской жандармерии и ВМС Франции.

20 марта в западном Средиземноморье танкер Deyna задержали ВМС Франции при поддержке Великобритании из-за подозрения в использовании фальшивого флага. Эмманюэль Макрон заявил, что судно относится к российскому «теневому флоту». По данным источников Reuters, танкер следовал из Мурманска под флагом Мозамбика. В посольстве России во Франции заявили, что не получили от властей страны сведений о задержании танкера и не располагают информацией о составе экипажа.

Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше