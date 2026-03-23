Кремль назвал лживыми сообщения о контактах с США по разведданным

В Кремле опровергли сообщения о том, что Москва предлагала Вашингтону отказаться от передачи разведывательных данных Киеву в обмен на аналогичный шаг в отношении Тегерана. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал журналистам соответствующий материал издания Politico.

Источник: Reuters

«Это сообщение, мы его видели, безусловно, — сказал представитель Кремля. — Оно относится к категории неправдивых, а точнее — лживых сообщений».

Ранее газета Politico написала, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев во время визита в Майами якобы передал представителям США предложение России о сделке. В рамках этой сделки Москва якобы предложила прекратить передачу разведданных Ирану в случае, если Вашингтон пойдет на аналогичный шаг по отношению к Украине.

