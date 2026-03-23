СМИ: варианты завершения войны в Иране сокращаются

Перспективы дипломатического разрешения иранского кризиса неуклонно сужаются. Аналитики видят лишь три варианта действий для Вашингтона, но каждый из них чреват серьезными последствиями.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В начале конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля президент США Дональд Трамп обозначил цели: уничтожить ядерную программу, ракетные арсеналы и военно-морские силы Ирана, а также лишить Тегеран возможности «спонсировать региональный терроризм», напоминает немецкая газета Die Welt.

В пятницу, 20 марта, Трамп, повторив все эти пункты в соцсети Truth Social, добавил пятый: обеспечить «на высочайшем уровне» защиту союзников США на Ближнем Востоке. В пятницу он также намекнул, что США могут сократить удары по Ирану — якобы они «очень близки» к достижению своих целей. При этом Пентагон направляет в регион для усиления своей мощи три дополнительных военных корабля и тысячи морских пехотинцев.

А в выходные Трамп неожиданно выдвинул Тегерану ультиматум: если Иран за 48 часов не откроет Ормузский пролив, США начнут бомбить его электростанции, отмечает агентство Bloomberg.

Трамп просчитался с быстрой победой над Ираном и теперь вынужден импровизировать по ходу событий.

Иран в ответ на агрессивные действия США и Израиля последовательно переходит «красные линии». Очередной «красной линией» может стать то, что Иран решится заминировать ключевые морские пути в Персидском заливе в случае попыток США и Израиля атаковать его побережье или острова. Об этом в понедельник предупредило иранское агентство Fars.

С каждым днем шансы на выход из конфликта сокращаются, говорит Томас Райт, эксперт по безопасности и экс-сотрудник Совета национальной безопасности при Джо Байдене. Райт, согласно DW, видит три сценария.

Первый вариант

Трамп может пойти ва-банк: начать наземную операцию на территории Ирана, чтобы вывезти высокообогащенный уран, или захватить иранский остров Харк, который крайне важен для иранского экспорта нефти.

В этом случае глава Белого дома сможет объявить о «победе», ценой которой станут сотни жизни американских солдат, подчеркивает DW.

Однако нет никаких гарантий, что Трампу удастся добиться победы — вероятность того, что иранцы отступят, крайне мала, полагает Bloomberg. Если Трамп считает, что угроза ударов по энергетике Ирана заставит Тегеран пересмотреть свою позицию, значит, он по-прежнему не понимает своего противника, отмечает издание. Иран может контролировать Ормузский пролив, а это дает ему возможность «держать в заложниках» всю мировую экономику.

Второй вариант

Трамп может решиться на затяжной конфликт, за который расплатится резким ростом цен на энергоносители для американских потребителей.

В этом случае в конфликт могут втянуться союзники США по НАТО и арабские страны Персидского залива.

На прошлой неделе Франция уже «выдала» европейскую реакцию на конфликт на Ближнем Востоке, направив в регион «40 000 тонн дипломатии». Речь идет об авианосце «Шарль де Голль», который президент Франции Эммануэль Макрон отправил в Восточное Средиземноморье. Сейчас в этом районе, по данным DW, также находятся восемь французских фрегатов, два вертолетоносца и одна подводная лодка. В ОАЭ и Иордании 24 французских истребителя Rafale ежечасно выполняют боевые вылеты.

Как предполагает DW, Макрон от имени Европы может попытаться «обозначить» Ирану «красные линии». Издание объясняет это тем, Франция — единственная европейская страна, у которой есть подходящие военные корабли и боевая авиации. К тому же Макрону уже нечего терять, так как выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах он не сможет.

В войну на стороне американо-израильской коалиции могут вступить и арабские страны Персидского залива. Все чаще об этом публично предупреждают ОАЭ и Саудовская Аравия. А кулуарно они одобряют, что США и Израиль разрушают иранскую военную мощь. Одновременно в регионе все громче звучат призывы найти выход из конфликта. По словам ближневосточных чиновников, во всех странах региона стремительно сокращаются запасы ракет-перехватчиков, что затрудняет продолжение конфликта.

Третий вариант

Перспективы переговоров и примирения США и Ирана выглядят удручающе.

С одной стороны, Тегеран наносит авиаудары даже по своим традиционным союзникам — Катару и Оману, — которые выступали посредниками на последних переговорах США и Ирана. Это доказывает, что сейчас Тегеран не заинтересован в примирении. С другой — Вашингтон в случае примирения должен будет гарантировать, что Иран не начнет снова перевооружаться, считает DW.

Ирония еще и в том, что, несмотря на впечатляющие успехи вооруженных сил США и Израиля, Иран сейчас обладает более сильными переговорными позициями, чем до войны, подчеркивает Bloomberg.

