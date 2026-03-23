СМИ: варианты завершения войны в Иране сокращаются

В начале конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля президент США Дональд Трамп обозначил цели: уничтожить ядерную программу, ракетные арсеналы и военно-морские силы Ирана, а также лишить Тегеран возможности «спонсировать региональный терроризм», напоминает немецкая газета Die Welt.
В пятницу, 20 марта, Трамп, повторив все эти пункты в соцсети Truth Social, добавил пятый: обеспечить «на высочайшем уровне» защиту союзников США на Ближнем Востоке. В пятницу он также намекнул, что США могут сократить удары по Ирану — якобы они «очень близки» к достижению своих целей. При этом Пентагон направляет в регион для усиления своей мощи три дополнительных военных корабля и тысячи морских пехотинцев.
А в выходные Трамп неожиданно выдвинул Тегерану ультиматум: если Иран за 48 часов не откроет Ормузский пролив, США начнут бомбить его электростанции, отмечает агентство Bloomberg.
Иран в ответ на агрессивные действия США и Израиля последовательно переходит «красные линии». Очередной «красной линией» может стать то, что Иран решится заминировать ключевые морские пути в Персидском заливе в случае попыток США и Израиля атаковать его побережье или острова. Об этом в понедельник предупредило иранское агентство Fars.
С каждым днем шансы на выход из конфликта сокращаются, говорит Томас Райт, эксперт по безопасности и экс-сотрудник Совета национальной безопасности при Джо Байдене. Райт, согласно DW, видит три сценария.
Первый вариант
Трамп может пойти ва-банк: начать наземную операцию на территории Ирана, чтобы вывезти высокообогащенный уран, или захватить иранский остров Харк, который крайне важен для иранского экспорта нефти.
Однако нет никаких гарантий, что Трампу удастся добиться победы — вероятность того, что иранцы отступят, крайне мала, полагает Bloomberg. Если Трамп считает, что угроза ударов по энергетике Ирана заставит Тегеран пересмотреть свою позицию, значит, он по-прежнему не понимает своего противника, отмечает издание. Иран может контролировать Ормузский пролив, а это дает ему возможность «держать в заложниках» всю мировую экономику.
Второй вариант
Трамп может решиться на затяжной конфликт, за который расплатится резким ростом цен на энергоносители для американских потребителей.
На прошлой неделе Франция уже «выдала» европейскую реакцию на конфликт на Ближнем Востоке, направив в регион «40 000 тонн дипломатии». Речь идет об авианосце «Шарль де Голль», который президент Франции Эммануэль Макрон отправил в Восточное Средиземноморье. Сейчас в этом районе, по данным DW, также находятся восемь французских фрегатов, два вертолетоносца и одна подводная лодка. В ОАЭ и Иордании 24 французских истребителя Rafale ежечасно выполняют боевые вылеты.
Как предполагает DW, Макрон от имени Европы может попытаться «обозначить» Ирану «красные линии». Издание объясняет это тем, Франция — единственная европейская страна, у которой есть подходящие военные корабли и боевая авиации. К тому же Макрону уже нечего терять, так как выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах он не сможет.
В войну на стороне американо-израильской коалиции могут вступить и арабские страны Персидского залива. Все чаще об этом публично предупреждают ОАЭ и Саудовская Аравия. А кулуарно они одобряют, что США и Израиль разрушают иранскую военную мощь. Одновременно в регионе все громче звучат призывы найти выход из конфликта. По словам ближневосточных чиновников, во всех странах региона стремительно сокращаются запасы ракет-перехватчиков, что затрудняет продолжение конфликта.
Третий вариант
С одной стороны, Тегеран наносит авиаудары даже по своим традиционным союзникам — Катару и Оману, — которые выступали посредниками на последних переговорах США и Ирана. Это доказывает, что сейчас Тегеран не заинтересован в примирении. С другой — Вашингтон в случае примирения должен будет гарантировать, что Иран не начнет снова перевооружаться, считает DW.
Ирония еще и в том, что, несмотря на впечатляющие успехи вооруженных сил США и Израиля, Иран сейчас обладает более сильными переговорными позициями, чем до войны, подчеркивает Bloomberg.