Анжела Головко покинула пост главы департамента образования Иркутска

IrkutskMedia, 23 марта. Начальник департамента образования администрации Иркутска Анжела Головко уволилась по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, обязанности руководителя временно исполняет Елена Высоцкая. Решение об уходе подтвердили в мэрии города.
Свою профессиональную деятельность в сфере образования Головко начала в 1988 году в качестве учителя начальных классов в школе № 21 Иркутска. В 1996—2000 годах занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 44. Затем, до 2006 года, работала старшим методистом в институте повышения квалификации работников образования Иркутской области.
С 2006 по 2021 год она руководила школами № 72 и № 15 в Иркутске. В сентябре 2021 года возглавила городской Информационно-методический центр развития образования, откуда позже перешла на должность главы департамента.
Анжела Головко имеет звание Почетного работника общего образования Российской Федерации.
Ранее заместитель мэра Иркутска — председатель комитета по социальной политике Татьяна Эдельман покинула городскую администрацию. Чиновница, работавшая в мэрии с 2022 года, уволилась по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе администрации города, экс-заместитель вышла на пенсию.