Денис Пушилин о марте 2014 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Мартовские события 2014 года стали временем, когда Донбасс взял на себя ответственность за свое будущее, начав по примеру Крыма путь воссоединения с Россией».
Заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Двадцать третьего марта в центре Донецка тысячи человек с российскими флагами и флагами Донецка в руках выразили свою волю — следовать примеру Крыма и требовать референдума о самоопределении», — написал Денис Пушилин.
Глава Донецкого региона добавил, что мартовские события также стали началом пути, которые привели к воссоединению с Россией.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
