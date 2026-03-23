Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 23 марта: главное

Катастрофической ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке, может помочь только политико-дипломатическое урегулирование.
Мы считаем, что ситуация должна еще вчера перейти в режим политико-дипломатического урегулирования. Это — единственное, что может эффективно способствовать разрядке той катастрофически напряженной ситуации, которая сложилась сейчас в регионе.
Американские угрозы ударить по АЭС «Бушер» представляют большую опасность. Россия передает США сигналы об этом.
Мы считаем нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасным и чреватым, возможно, даже непоправимыми последствиями. Поэтому российская сторона, занимая в этом вопросе чрезвычайно ответственную позицию, неоднократно заявляла о своих опасениях.
Россия находится в постоянном диалоге с Международным агентством по атомной энергии в связи с ситуацией вокруг АЭС в Бушере.
Бушер — это ядерный объект, который находится под контролем ООН, под контролем МАГАТЭ. Россия находится в постоянном диалоге с МАГАТЭ. Вы знаете, что руководитель Росатома Лихачев уже неоднократно высказывал очень тревожные заявления в связи с теми ударами, которые уже были нанесены.
Кремль назвал фейком сообщения Politico о предложении РФ для США по разведданным.
Знаете, это сообщение, мы его видели, безусловно, оно относится к категории неправдивых, а точнее лживых сообщений.
Приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию с визитом остается в силе.
По мере того, как сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим и иным каналам, такой визит может состояться.
Кремль не стал комментировать ситуацию вокруг танкера Deyna, шедшего под флагом Мозамбика из Мурманска и задержанного ВМС Франции в Средиземном море.
23 марта Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.