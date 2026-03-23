Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 23 марта: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Катастрофической ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке, может помочь только политико-дипломатическое урегулирование.

Мы считаем, что ситуация должна еще вчера перейти в режим политико-дипломатического урегулирования. Это — единственное, что может эффективно способствовать разрядке той катастрофически напряженной ситуации, которая сложилась сейчас в регионе.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Американские угрозы ударить по АЭС «Бушер» представляют большую опасность. Россия передает США сигналы об этом.

Мы считаем нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасным и чреватым, возможно, даже непоправимыми последствиями. Поэтому российская сторона, занимая в этом вопросе чрезвычайно ответственную позицию, неоднократно заявляла о своих опасениях.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия находится в постоянном диалоге с Международным агентством по атомной энергии в связи с ситуацией вокруг АЭС в Бушере.

Бушер — это ядерный объект, который находится под контролем ООН, под контролем МАГАТЭ. Россия находится в постоянном диалоге с МАГАТЭ. Вы знаете, что руководитель Росатома Лихачев уже неоднократно высказывал очень тревожные заявления в связи с теми ударами, которые уже были нанесены.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль назвал фейком сообщения Politico о предложении РФ для США по разведданным.

Знаете, это сообщение, мы его видели, безусловно, оно относится к категории неправдивых, а точнее лживых сообщений.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию с визитом остается в силе.

По мере того, как сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим и иным каналам, такой визит может состояться.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль не стал комментировать ситуацию вокруг танкера Deyna, шедшего под флагом Мозамбика из Мурманска и задержанного ВМС Франции в Средиземном море.

23 марта Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.

