Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Globe and Mail: ВВС США используют Канаду для дозаправки самолетов

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Американские ВВС используют воздушное пространство Канады для дозаправки своих самолетов, направляющихся на Ближний Восток. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

Источник: U.S. Air Force

Как отмечает издание, при этом Вашингтон не обязан запрашивать у Оттавы разрешение на проведение подобных операций, так как американцы действуют в рамках договора Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), который служит для обеспечения безопасности воздушного пространства США и Канады.

Газета уточнила, что дозаправку, в частности, осуществляют самолеты-заправщики KC-135T Stratotanker в небе над провинциями Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор, Новая Шотландия и Онтарио.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. КСИР заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

