«Купол Донбасса» в действии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Системой «Купол Донбасса» за неделю предотвращены 256 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 220 беспилотников, над Горловкой — 36.
Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру Республики. На окраине Донецка и вблизи электроподстанции в Волновахском муниципальном округе перехвачены два вражеских ударных дрона FP-2, вооруженных боеголовками ФП-105 и ОФАБ-110 с дополнительными поражающими элементами.
Трансформаторная подстанция в Макеевке оказалась под прицелом украинского самолетного БПЛА «Бородавочник» с самодельным осколочно-фугасным зарядом, оборудованным устройством самоликвидации.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
