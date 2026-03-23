КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Освобождение Федоровки Второй и Каленики позволяет армии России охватить Рай-Александровку и продвигаться по водораздельному хребту.
Заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«На Славянском направлении освобождены два населенных пункта, это Федоровка Вторая и Каленики. И здесь позволяет данное освобождение охватывать Рай-Александровку и по водораздельному хребту продвигаться нашим подразделениям», — подчеркнул Денис Пушилин.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
