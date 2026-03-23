СМИ: саммит Трампа и Си отложен до окончания конфликта на Ближнем Востоке

Как напоминает Politico, Трамп с начала марта уже дважды сообщал о переносе встречи: сначала на месяц, а затем на полтора месяца. На прошлой неделе он заявил, что «Китай не против» переноса встречи, которая изначально была запланирована на 31 марта — 2 апреля. Но Пекин до сих пор официально не подтвердил предлагаемую отсрочку на «5−6 недель», отмечает американский канал CNN. Китайское посольство в США заявило об отсутствии информации о переносе саммита.