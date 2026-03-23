СМИ: саммит Трампа и Си отложен до окончания конфликта на Ближнем Востоке

Американский портал Politico cо ссылкой на дипломатические источники утверждает, что администрация Трампа уведомила иностранных чиновников и других заинтересованных лиц о том, что саммит США-Китай откладывается до окончания войны с Ираном.
При этом Госдепартамент обращался в Белый дом по этому вопросу, но там якобы опровергли связь визита Трампа в Китай с ситуацией на Ближнем Востоке.
Как напоминает Politico, Трамп с начала марта уже дважды сообщал о переносе встречи: сначала на месяц, а затем на полтора месяца. На прошлой неделе он заявил, что «Китай не против» переноса встречи, которая изначально была запланирована на 31 марта — 2 апреля. Но Пекин до сих пор официально не подтвердил предлагаемую отсрочку на «5−6 недель», отмечает американский канал CNN. Китайское посольство в США заявило об отсутствии информации о переносе саммита.
Намеченный визит Трампа в Китай считался важнейшей возможностью восстановить отношения между двумя ведущими экономическими и военными державами мира. Министр иностранных дел Китая Ван И через неделю после нападения США и Израиля на Иран назвал 2026 год «поворотным для китайско-американских отношений», комментируя потенциальное влияния конфликта на запланированный визит Трампа. Пекин, по словам источников, не ожидал, что США начнут атаку на Иран в преддверии саммита Си и Трампа.
С одной стороны, отсрочка саммита позволяет обеим сторонам избежать осложнений, связанных с войной США с Ираном — самым важным стратегическим партнером Китая на Ближнем Востоке. Но с другой, если Трамп потеряет контроль над конфликтом, это усилит позиции Китая на переговорах.
Чем дольше тянется война, тем сильнее становится чувство разочарования Трампа, и его слабость становится все очевиднее. Следовательно, пойдя на встречу с Си, он оказался бы в невыгодном положении.
Как пояснил Ву, ключевой член консультативного комитета по внешней политике МИД Китая, Пекин предпочитает выяснить, «много ли козырей останется у Трампа» к отложенной встрече с Си, поэтому Пекин сейчас не спешит действовать.
У Пекина появилась отличная возможность позиционировать себя как надежного и миролюбивого альтернативного мирового лидера, пока страны Персидского залива и Европа опасаются усиливающейся непредсказуемости администрации США.
«Если война в Иране приведет к крупным жертвам среди китайских граждан или нанесет серьезный ущерб китайским активам в регионе, то Трампу будет отказано во встрече», — сказал источник, указывая на одну из «красных линий» Пекина.