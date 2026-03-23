СМИ: саммит Трампа и Си отложен до окончания конфликта на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил отложить саммит с председателем КНР Си Цзиньпином из-за войны с Ираном. Это может сыграть на руку Пекину, считают зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский портал Politico cо ссылкой на дипломатические источники утверждает, что администрация Трампа уведомила иностранных чиновников и других заинтересованных лиц о том, что саммит США-Китай откладывается до окончания войны с Ираном.

Новые даты встречи будут определены по завершении активной фазы конфликта.

При этом Госдепартамент обращался в Белый дом по этому вопросу, но там якобы опровергли связь визита Трампа в Китай с ситуацией на Ближнем Востоке.

Как напоминает Politico, Трамп с начала марта уже дважды сообщал о переносе встречи: сначала на месяц, а затем на полтора месяца. На прошлой неделе он заявил, что «Китай не против» переноса встречи, которая изначально была запланирована на 31 марта 2 апреля. Но Пекин до сих пор официально не подтвердил предлагаемую отсрочку на «5−6 недель», отмечает американский канал CNN. Китайское посольство в США заявило об отсутствии информации о переносе саммита.

Намеченный визит Трампа в Китай считался важнейшей возможностью восстановить отношения между двумя ведущими экономическими и военными державами мира. Министр иностранных дел Китая Ван И через неделю после нападения США и Израиля на Иран назвал 2026 год «поворотным для китайско-американских отношений», комментируя потенциальное влияния конфликта на запланированный визит Трампа. Пекин, по словам источников, не ожидал, что США начнут атаку на Иран в преддверии саммита Си и Трампа.

Война в Иране может внести огромный элемент неопределенности в американо-китайские отношения, считает CNN.

С одной стороны, отсрочка саммита позволяет обеим сторонам избежать осложнений, связанных с войной США с Ираном — самым важным стратегическим партнером Китая на Ближнем Востоке. Но с другой, если Трамп потеряет контроль над конфликтом, это усилит позиции Китая на переговорах.

Чем дольше тянется война, тем сильнее становится чувство разочарования Трампа, и его слабость становится все очевиднее. Следовательно, пойдя на встречу с Си, он оказался бы в невыгодном положении.

Ву Синбо
директор Центра американских исследований при Университете Фудань в Шанхае

Как пояснил Ву, ключевой член консультативного комитета по внешней политике МИД Китая, Пекин предпочитает выяснить, «много ли козырей останется у Трампа» к отложенной встрече с Си, поэтому Пекин сейчас не спешит действовать.

Китай, как и другие страны, может пострадать от войны на Ближнем Востоке экономически, но у него есть шанс извлечь политические выгоды из нее.

У Пекина появилась отличная возможность позиционировать себя как надежного и миролюбивого альтернативного мирового лидера, пока страны Персидского залива и Европа опасаются усиливающейся непредсказуемости администрации США.

Более того, китайские источники не исключают, что одна из сторон может отказаться от встречи.

«Если война в Иране приведет к крупным жертвам среди китайских граждан или нанесет серьезный ущерб китайским активам в регионе, то Трампу будет отказано во встрече», — сказал источник, указывая на одну из «красных линий» Пекина.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше