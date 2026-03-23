Алексей Текслер сообщил о прогнозах паводковой ситуации в Челябинской области

Пик прохождения паводковых вод на реках Челябинской ожидается с 5 по 15 апреля. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер по итогам совещания с правительством региона.
— Идет подготовка к пику прохождения паводковых вод на наших реках, — сказал Алексей Текслер. — Увеличили водосброс с Шершневского водохранилища до 60 кубометров в секунду. Это чуть повышенный объем. Он нужен для того, чтобы подготовить водохранилище к поступлению паводковых вод. Но это плановая работа, пока больше водосброса здесь повышать не планируем.
Также Алексей Текслер дал поручение оперативно начинать сезонные работы по содержанию дорог, включая засыпку ям. Плановый ремонт стартует после запуска асфальтобетонных заводов в конце марта — начале апреля.
Кроме того, губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость активной уборки территорий. Снег сходит быстро, и важно своевременно очистить тротуары, дворы и общественные пространства, организовать субботники, чтобы сделать города и районы чистыми.